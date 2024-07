Parigi 2024 Macron | Accogliamo gli atleti e il mondo è una responsabilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) “Invito i francesi a riunirsi attorno a una Francia che accoglie il. Vogliamo che queste Olimpiadi vadano bene, è una nostraglie ilintero. Per questo motivo, ho scelto la via della stabilità: il Governo incaricato degli affari quotidiani resterà in carica anche durante i Giochi, è ovvio. Fino a metà agosto, non saremo nelle condizioni di poter cambiare le cose perché creeremmo disordine”. Così Emmanuel, il quale ha parlato ai microfoni di ‘France 2’ per fare il punto sulle Olimpiadi didal punto di vista dei vertici governativi transalpini, alla vigilia dell’inizio dell’evento. Il presidente della Repubblica francese ha evidenziato, all’inizio del suo intervento pubblico, ladi Governo e cittadini riguardo la buona riuscita dei Giochi Olimpici.