Musk | La cultura woke ha ucciso mio figlio Mi hanno ingannato distruggerò l’ideologia trans

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) “Lahamio”. A parlare è Elon. Intervistato da Jordan Peterson del Daily Wire, il magnate ha detto di essere stato costretto a firmare con l’inganno i documenti per autorizzare l’intervento chirurgico per laizione di genere delXavier. Che ha cambiato sesso diventando Vivian Jenna. “Mi– continua lo sfogo del patron di Tesla –lamalvagia” .mioracconta: “Sono stato inizialmente indotto a firmare documenti per uno dei mie figli più grandi, Xavier. Questo prima di capire cosa cosa sarebbe accaduto”. Nell’intervista dice che esistono adulti che manipolano i bambini che attraversano una crisi di identità facendogli credere di appartenere al genere sbagliato. “È malvagio, si tratta di bambini che sono molto al di sotto dell’età del consenso.