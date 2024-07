L' uscita di Cappellini scatena Senaldi | Corridoi umanitari con l' Afghanistan?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono passati diciassette mesi, eppure i corpi di quei 98 morti annegati nel naufragio di Cutro - 35 dei quali bambini - sono ancora impressi nella nostra memoria. L'inchiesta della procura di Crotone è finalmente arrivata al suo culmine e, in base alle parole messe nere su bianco dagli inquirenti, "la tragedia poteva essere evitata". È forse per questo che Stefano, editorialista de La Repubblica, non esita un secondo nell'individuare una responsabilità politica nella tragedia a largo della costa calabrese durante la puntata di 4 di Sera, trasmissione in onda su Rete 4. In collegamento con lo studio c'è anche Pietro, e la sua replica al collega non si fa attendere.