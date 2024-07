L’ultimo addio di Murray il campione che ha devastato l’epica del dolore chiuderà a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024) Affaticato. Mezzo zoppo. Con la fronte corrugata pure mentre detta al suo social media manager (sempre che ne abbia uno) il testo del suo commiato. E quell’espressione un po’ lanosa di chi scherza e non lo sai, ma se ridi beh, no: non stava scherzando mica. Deve aver indossato tutto il suoper scrivere «Sono arrivato aper il mio ultimo torneo di tennis» su X, Andy. Per mettere in fila le parole dell’definitivo,vagone d’un treno emotivo che doveva essere giunto al capolinea da un po’. La chiusura di un’agonia celebrativa. Anche se si sapeva, ora lo scrive. Così mettiamo la parola fine come si conviene. Le Olimpiadi le ha già vinte due volte: giocherà il singolare, il doppio maschile con Daniel Evans e forse anche il misto.