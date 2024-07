LIVE Fognini-Van Assche 6-4 2-1 ATP Umago 2024 in DIRETTA | primo set estremamente lottato nelle casse dell’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-AJDUKOVIC NON PRIMA DELLE 21.00 LADI BERRETTINI-KOTOV 2-1 Ace (2°). A-40 Servizio, dritto e benedizione. 40-40 Ancora molto bene con il dritto, prendendo in mano il gioco. 30-40 Molto bene Vandalla risposta, poi la chiusura di rovescio. Palla break. 30-30 Ancora aggressivo, ciò paga dividendi. 15-30 Il nastro regala il punto a Van. 15-15 Palla corta vincente del francese. 15-0 Recupero di dritto profondo, sbaglia Van. 1-1 Vola via il dritto di. 40-30 Stecca di dritto il ligure. 30-30 Lunga di poco la rispostacon il dritto. 15-30 Doppio fallo (3°). 15-15 Esce il rovescio difensivo del ligure. 0-15 Grandissima accelerazione dicon l’inside in. 1-0 Ace (1°)! 40-30 Servizio e dritto incisivo.