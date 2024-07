Licia Colò il duro sfogo dopo il commento di un follower | E’ tempo di cambiare mentalità

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) “Oggi voglio condividere con voi un pensiero”, comincia così locondiviso dain risposta aldi una sua foto ricevuto sui social. Questo: “Non me ne voglia signora, ma perché si è rifatta il viso in questo modo? A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna Se posso consigliarla di accorciarsi i capelli e togliersi la crespatura. Io sono una sua fan” “Premetto che mi ritengo fortunata perché ho la stima di molti di Voi, e per questo vi ringrazio, ma ciò che continuo a non capire è perché alcune persone si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché donna”, continua nellola conduttrice televisiva. “Ribadisco DONNA, perché dubito che qualcuno abbia mai scritto a un uomo come tagliarsi i capelli o “sistemarsi“ Da sempre sono stata criticata per i miei capelli e oggi si aggiungono anche per le mie NON RUGHE.