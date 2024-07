Lavorare in vacanza cosa vuol dire essere un holiday worker

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Negli ultimi anni, l’idea di turismo tradizionale ha subito una trasformazione significativa grazie all’emergere dell’working, una formula che uniscee lavoro. Questa tendenza, in rapida crescita, è stata fortemente incentivata dalla pandemia, che ha costretto molti a sperimentare per la prima volta le dinamiche e le necessità – ma anche i pregi – del lavoro da remoto. Che cos’è la workation Fare workation oworking significa svolgere le proprie mansioni da un luogo di villeggiatura, unendo il dovere al piacere. Prima della pandemia, lo facevano per lo più liberi professionisti e poche altre tipologie di lavoratori; l’accelerazione dell’adozione del lavoro a distanza lo ha reso accessibile a un pubblico più ampio diventando una possibile nuova tendenza nel settore del turismo.