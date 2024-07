L’arte dialoga nel cuore di Carrara In tremila nei quartieri storici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Hanno brulicato di persone, curiosi, artisti, di performance, musica, scultura, idi Grazzano, Baluardo, Caffaggio, la via Carriona. Hanno risuonato di dialoghi artistici e umani. Più dile presenze registrate sabato per la prima edizione di ‘C/Art – Creativi in dialogo’, il festival della creatività organizzato dal Comune dinell’ambito delle iniziative della rete delle Città creative Unesco con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Un evento affidato alla direzione artistica della focal point di ‘Città Creativa Unesco’, Maura Crudeli, con il supporto dell’agenzia “Hive Group”.