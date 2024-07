La musica classica come antidoto ai party in spiaggia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 23 luglio 2024) Life&People.it La voglia di divertimento dei giovani non muta certo con le latitudini. Tutti pronti per una estate da sogno traa tutto volume, feste, alcool e serate inaccompagnate magari da una chitarra, qualche birra e, probabilmente, diversi altri elementi che è meglio non approfondire in questa sede. La brat summer, l’estate da “bambini viziati” da spendere tra serate senza ritegno, nottate folli ein, inaugurata dalla star Charlie XCX, icona che va tanto di moda sui social, riesce a trovare proseliti persino nella fredda e remota Finlandia.