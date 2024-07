La maggioranza tira dritto sulle liste d’attesa oggi l’ok al decreto fuffa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Unvuoto. Per qualcuno soltanto propagandistico ed elettorale, utile solamente ad attrarre qualche voto in vista delle elezioni europee di giugno e senza provvedimenti che possano realmente avere un impatto sulla sanità pubblica. Tanto più se consideriamo le risorse quasi inesistenti messe a disposizione per risolvere davvero il problema. Ild’attese si appresta a essere approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati, con il voto finale atteso, dopo le dichiarazioni di voto che inizieranno alle 11. Ieri l’Aula di Montecitorio ha prima respinto le pregiudiziali con 162 voti contrari e 90 favorevoli, e poi ha completato l’esame degli emendamenti, respingendoli tutti. Dopo si è passati agli ordini del giorno. Approvati uno di Fratelli d’Italia e uno delle opposizioni che chiedono un impegno per la stabilizzazione del personale Aifa.