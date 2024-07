Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto pace? C’è un dettaglio che non sfugge | il matrimonio è salvo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024) Come procede ilfrae Ben? Unnonai fan della coppia e ci si chiede se lo spettro del divorzio sia ormai lontano Secondo il magazine People, l’attore sarebbe stato pizzicato a Los Angeles con la fede nuziale nuovamente al dito. Come sappiamo, di recente Benaveva tolto l’anello e a tutti questo era sembra un grande campanellino d’allarme per ciò che riguardava la sua storia d’amore con. C’è da dire, però, che l’anniversario di nozze è passato inosservato, poiché i due erano separati nel giorno in cui cade la ricorrenza. Al momento la cantante è negli Hamptons, fuori da New York, dove sta passando parte delle sue vacanze: solo poche settimane fa, invece, era in Italia, da sola, per un viaggio che aveva organizzato come salvagente delcon il marito.