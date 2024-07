Harris ' voglio unire il partito vinceremo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "Non abbiamo paura di lavorare sodoilper vincere a novembre": lo ha detto Kamalain una scuola di Milwaukee, Wisconsin, nel suo primo comizio da candidata presidenziale dem dopo il ritiro dalla corsa di Joe Biden.ha ribadito la sua "profonda gratitudine" a Joe Biden per il suo servizio alla nazione e ha rilanciato gli attacchi a Donald Trump, ricordando le sue condanne per abusi sessuali e per le truffe societarie. E si è detta "orgogliosa" di essersi assicurata la maggioranza dei delegati per la nomination.