Harris ha già il numero di delegati sufficienti per ottenere la nomination del Partito Democratico

(Di martedì 23 luglio 2024) Kamalaha ottenuto il sostegno necessario per diventare la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. Con il voto virtuale di oltre trecentodel suo stato, la California,ha superato la soglia dei millenovecentosettantaseinecessari per la, un risultato confermato da fonti autorevoli come Politico e Cnn. Oltre alla Californiaha ricevuto un pubblico endorsement anche dalle delegazioni di New York, Louisiana, Maryland, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Wisconsin, Maine, Massachusetts, Utah, Iowa, South Dakota, Nevada, New Jersey e Texas «Stasera sono orgogliosa di essermi assicurata l’ampio sostegno necessario per diventare la candidata del nostroe, in quanto figlia della California, sono fiera che la delegazione del mio Stato abbia contribuito a portare la nostra campagna in alto.