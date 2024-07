Giacomo Bozzoli ritrovata in Spagna l’auto con cui aveva lasciato l’Italia prima di essere condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)diè statain una stradina secondaria di Marbella, in. Una Maserati Levante con cui il 39enneil 24 giugno scorso.scelto la località balneare della Costa del Sol, in Andalusia, come meta dove trascorrere alcuni giorni di vacanza con la compagna e il figlio,di svanire nel nulla l’1 luglio, in seguito al pronunciamento della Cassazione che lo haper l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia l’8 ottobre 2015.è stato arrestato l’11 luglio scorso, nella sua villa sul lago di Garda, al termine di dieci giorni di latitanza.