FOTO – Dopo Taremi anche Martinez e Zielinski! Numeri di maglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Inter oggi è in formato ‘annunci‘ sui social.quello di Mehdiil club nerazzurro pubblica su Instagramdidi Josepe Piotr. NUMERO – Non solo Mehditra gli annunci di oggi,Josepe Piotr. Non si parla della loro presentazione, ma del numero diche indosseranno a partire già dalle prossime amichevoli. L’Inter tornerà in campo proprio sabato serale due vittorie con Lugano e Pergolettese, dove lo stessoha giocato titolare e gran parte dei minuti. Nella seconda partita ha mantenutoil clean-sheet, perso poi da Raffaele Di Gennaro. #InterFans scaldate la voce ??Con il numero 1??3?? JOSEP MART?NEZ ?? ? https://t.co/3cknA92bnL#ForzaInter @BetssonSport pic.twitter.