Esaurita fontana di lava sull’Etna verso graduale riapertura aeroporto Catania

(Di martedì 23 luglio 2024)(ITALPRESS) – Diminuita fino ad esaurirsi l’attività stromboliana, si vaunadell’di. La SAC, società di gestione dell’etneo, comunica “laper fasi dello scalo in relazione alle attività di bonifica necessarie per l’agibilità delle infrastrutture”, dopo la chiusura disposta a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. “Le operazioni di volo – si legge in una nota – riprenderanno secondo il seguente schema: dalle ore 18.00 locali saranno ripristinate le sole partenze; dalle ore 20.00 locali saranno consentiti anche gli arrivi ma con una restrizione pari a 4 movimenti ogni ora; dalle ore 22.00 locali saranno ripristinate tutte le operazioni. Seguiranno nuovi aggiornamenti”.