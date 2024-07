E’ morto il re della notte Silvio Passini proprietario del mitico Tartana e del Piccolo Mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Follonica (Grosseto), 23 luglio 2024 – Un malore ha ucciso l’imprenditore, 58 anni, trovato senza vita nella casa di famiglia. Una notizia che nella prima mattinata di oggi, 23 luglio, ha letteralmente sconvolto Follonica. Tanto che anche il consiglio comunale in corso questa mattina è stato sospeso in segno di cordoglio.era conosciutissimo in Maremma:discotecadi Scarlino e di altri localicosta tra i quali Ila Follonica. Nel 2018 erano stati festeggiati i 50 anni del, uno dei club più longevi d'Italia che ha fatto ballare decine di generazioni.