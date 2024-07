Degrado urbano e rischi Ingegnere in pensione dà indicazioni al Palazzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Il senso civico sopra ogni cosa. E’ quello che muove Marcello Marcelli,per anni in giro per il mondo per lavoro, a contatto con le principali città europee. Poi la, il rientro a Foligno e la decisione di segnalare "a chi ha il compito di governare la città", situazioni di, di mancato senso civico o anche casi dove sarebbe necessario l’intervento dell’amministrazione comunale. Tra questi c’è la richiesta di "intervento manutentivo urgente all’incrocio di via Allende con via Battisti, considerando l’alta mole di traffico pedonale, veicolare e ciclabile che vi transita". La richiesta inoltrata al Comune è di un intervento sulla segnaletica orizzontale, "scomparsa da 2-3 anni". Marcelli segnala l’importanza di queste azioni, perché quello in questione è "un nodo strategico e affollatissimo del traffico automobilistico e ciclopedonale della città.