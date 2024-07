De Paola | Serie A motore dello sport italiano Più visibilità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Il giornalista Paolo Dein collegamento con TMW Radio ha trattato la questione inerente la valorizzazione del prodottoA. Le sue parole. VALORIZZAZIONE – Paolo Detratta di un’ipotesi in Italia relativa al mondo del calcio: «Chi potrebbe essere il dopo Gravina? La Lega diA vuole contare il 50% alle votazioni, avere un peso specifico che abbia un senso, ma Gravina vuole arrivare solo al 20%. Il calcio è trainante per lonazionale e laA, che trascina tutto vuole più potere. Non è vero che sarebbe la fine del calcio dilettante, lo vediamo in Premier. Se si rivedono certi parametri e si dà più potere allaA non è un errore o un problema. Gravina e gli altri però non lo capiscono. Ci sarebbe bisogno di capire che laA è ile dargli il giusto valore. Dovremmo salire di più comee come guadagni.