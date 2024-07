DC All In | la nascita di un nuovo universo a fumetti e il rilancio del classico

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 luglio 2024) La DC comics ha annunciato, attraverso un video di Joshua Williamson e Scott Snyder, DC All In Special, lo speciale composto da un albo flip-book che sarà il punto di partenza per due nuove iniziative editoriali con l’intento di rilanciare i supereroi DC. L’albo sarà composto da due storie scritte da Scott Snyder e Joshua Williamson e disegnate una da Daniel Sampere e l’altra da Wes Craig. Le due storie comprenderanno Absolute Universe e il collegamento alla maxi-saga Absolute Power. Il primo sarà una risposta alUltimate della Marvel, vedremo nascere nuove versioni degli eroi classici in un contesto molto più crudo, una parte infatti racconterà le conseguenze di Absolute Power dal punto di vista di Superman, l’altra da quello di Darkseid. We're going #AllIn this October pic.twitter.