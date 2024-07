Consulta | terzo genere sia ad attenzione legislatore primo interprete sensibilità sociale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Con la sentenza n. 143, depositata oggi, la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un“non binario” (né maschile, né femminile). Infatti, "l'eventuale introduzione di undi stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria".