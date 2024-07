Clamoroso Napoli proposto un ex obiettivo | l’acquisto fu vicino nel 2019

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Il mercato in entrata delè stato messo momentaneamente in stand-by, per dare priorità alle cessioni. Intanto è statoagli azzurri un exdi mercato. In casasono ore calde sul fronte uscite, con Osimhen e Lindstrom tra gli azzurri più vicini alla cessione. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta lavorando in queste ore per sbloccare queste cessioni, in modo da poter lavorare ad altri colpi in entrata. Intanto è statoalun vecchiodi mercato, che funell’ormai lontanoun vecchiodi mercato: funelIn casaè in atto una vera e propria rivoluzione dopo l’ultima stagione decisamente sottotono degli azzurri. La società ha già assestato colpi importanti in entrata, e prima di farne altri si lavorare ad alcune uscite.