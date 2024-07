Chi era Marisa Chiazzese moglie di Sergio Mattarella?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 23 luglio 2024) Durante gli appuntamenti ufficiali ed istituzionali, il Presidenteè accompagnato sempre dalla figlia Laura. Questo, almeno, da quando è rimasto vedovo nel 2012. In quell’anno, infatti, è venuta a mancare laa causa di un tumore. La coppia ha sempre tenuto alla loro riservatezza e, proprio per questo motivo, le notizie riguardanti ladel Presidente della Repubblica sono veramente poche. Di lei si sa che era nata a Palermo ed era figlia dell’accademico Lauro, ex rettore dell’Università di Palermo, oltre che docente di Diritto Romano, deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946., inoltre, era sorella di Irma, ladi Piersanti. I due fratelli, infatti, si erano innamorati di due sorelle stringendo, in questo modo, ancora di più il rapporto familiare.