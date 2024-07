Urso | Importante hub riciclo Iren bisogna essere più autonomi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. – (Adnkronos) – “Quella di un hub per ildelle materie prime critiche è una iniziativae significativa nel quadro di una politica stretegica che l’Italia, con l’Europa, ha deciso di realizzare con un regolamento già in vigore” e al quale è stato affiancato “un dl sulle materie prime critiche in corso di esame che sarà convertito entro i primi giorni di agosto”. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, intervenendo in occasione della presentazione del nuovo Hub per il recupero di materie prime e metalli preziosi diha ricordato come “il decreto legge, in sintonia con il regolamento Ue, apporta significative modifiche” alle normative “per consentire al nostro paese diall’avanguardia”.