Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 22 luglio 2024) Joeverrà ricordato “come il peggior presidente nella storia del nostro Paese” e la sua vice Kamala Harris “sarà ancora più facile da battere”. E’ passato poco tempo dall’annuncio del ritiro del suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, e Donaldad una telefonata alla Cnn, e poi sul suo social Truth, ha fatto sapere come la pensa. “Il disonesto Joenon era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire – e non lo è mai stato! Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era”. L'articolosu. EHarris proviene da Italia Sera.