Tragedia in Sicilia Salvatore Spoto muore a 13 anni mentre fa il bagno con la sorellina

(Di lunedì 22 luglio 2024) Grande dolore per una famiglia di originine a Realmonte, in provincia di Agrigento., un ragazzo di 13, ha perso la vita durante le vacanze. Soffriva di problemi cardiaci e aveva in programma un intervento chirurgico a settembre. La famiglia si era trasferita dallaal Veneto nel 2020, ma “Sasà”, come lo chiamavano affettuosamente, desiderava tornare nella sua terra d’origine per le vacanze.Leggi anche:a Livorno, Lisa Colangelonel sonno a soli 20Venerdì scorso, 19 luglio, nel pomeriggio, la famiglia diera arrivata in spiaggia con il gran caldo. Il mare era il posto preferito di Sasà e sua madre, Antonella Marchese, aveva fatto di tutto per realizzare il suo desiderio. Intorno alle 18, quando il sole iniziava a calare e la temperatura era più mite,e sua sorella erano entrati in acqua per giocare.