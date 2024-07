The Fantastic Four | Kevin Feige svela qual è il focus del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) Theè il “” delLe riprese delTheinizieranno nel Regno Unito alla fine di questo mese, per cui speriamo presto di avereche prima immagine dal set che offrache dettaglio in più. Nel mentre, il presidente dei Marvel Studiosha appena condiviso con CinemaBlend alcuni nuovi commenti sul progetto. “Matt Shakman è molto, molto bravo a utilizzare gli effetti visivi”, ha esordito. “La cosa più importante per noi l’allungamento deve essere bello, l’esterno roccioso della Cosa deve essere bello, le fiamme devono essere belle”. “Ma è tutto incentrato sui personaggi. Si tratta della famiglia. È tutto incentrato su quelle dinamiche. Quindi, nel momento in cui abbiamo ottenuto l’ingaggio del cast che abbiamo annunciato, il 90% del lavoro è stato fatto”, ha aggiunto. “Questo è il fulcro del”.