Silvestri cantastorie recidivo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Stasera nell’ambito del festival Lerici Live, tappa del tour di Daniele“Il”. Appuntamento alle 21.30 alla Rotonda Vassallo, ingresso libero. Chiusa con successo la parte teatrale a Roma, ’Il’ diventa itinerante: il nuovo live di Daniele, dopo le 31 date nella Capitale, prosegue il suo viaggio: i festeggiamenti per i primi 30 anni di carriera dell’artista toccano anche il nostro territorio. Il live avrà una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani. ’Il’ nasce per celebrare 30 anni di musica durante i qualiha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico.