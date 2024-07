Roma chiude la stazione metro Ottaviano | tempi ed interventi previsti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Dopo laSpagna,per riqualificazione, dal 22 luglio al 9 settembre, ladi. La fermata più vicina da poter utilizzare è Lepanto. Glirientrano nel progetto di rinnovamento completo delle 27 stazioni della LineaA die prevede il rinnovo delle infrastrutture e del design di ciascunaA, la fermata Spagnaper 3 mesi: gliGliLe attività includeranno la sostituzione di parti degli impianti di traslazione (scale mobili, montacarichi) per favorire l’accessibilità, la realizzazione di sistemi per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, l’impermeabilizzazione di aree come atri e banchine e la revisione degli impianti di traslazione esistenti.