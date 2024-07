Rivitalizzare il vivaio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Giovanni Becagli, ottant’anni eccetera (gli eccetera non si dichiarano), noto imprenditore pratese che ha affidato ormai ai figli il managemant tessile, ha da sempre un ventricolo viola e uno biancazzurro. "Io non so come questa possa essere considerata un’anomalia – si spiega subito – sono legato a Prato dove ho le mie radici, e sono legato alla grande bellezza fiorentina, che è il salotto buono dove andavamo a imbroccare la straniera, a vedere le prime dei film che da noi arrivavano tre mesi dopo, ma soprattutto a godere il calcio superiore. Cosa c’è di incompatibile?". Il tifo. Ci fosse un derby un giorno fra Prato e Fiorentina? "Starei a gustarmelo con l’aspettativa che vinca il migliore".