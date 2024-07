Rissa furiosa fuori dalla discoteca Cinque ragazzi feriti a coltellate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) LONATO DEL GARDA (Brescia) Botte da orbi ela notte tra sabato e domenica all’esterno di un locale gettonatomovida gardesana.giovani sono finiti in pronto soccorso con ferite da arma da taglio. Nessuno per fortuna rischia la vita - solo uno è in condizioni più serie, ma le lesioni non hanno intaccato organi vitali -, mentre da parte dei carabinieri è già scattata la caccia all’uomo, per risalire agli autori dell’aggressione. La violenza è scattata intorno alle quattro nel parcheggio dellaBiblò di Lonato, in via Monico, per ragioni da chiarire. I contorni della vicenda infatti sono ancora tutti da ricostruire. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda, arrivati subito sul posto, un gruppo di- senegalesi, magrebini e sinti - avrebbe iniziato a litigare ancora nelle ore precedenti.