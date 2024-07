Quanti prospetti Kumi Paz e le altre giovani leve C’è una generazione che scalpita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) SASSUOLO Non ci si fa una squadra, ma quasi. Sono gli ‘aggregati’ (il termine non offenda), ovvero iche Fabio Grosso ha voluto in ritiro a Ronzone e lavorano, con la prima squadra, per sfruttare la chance. Qualcuno è rientrato dal prestito e con forse ripartirà, qualcuno è rientrato ma magari resta viste, altri sono reduci dalla strepitosa stagione della primavera e sgomitano alla ricerca di spazio. Grosso li segue, ne premia gli entusiasmi, e ‘i ragazzi’, saliti in Val di Non a farsi le ossa, le ossa se le stanno facendo eccome. Prendete Mercati e Piccinini, rientrati dai prestiti a Gubbio e Pergolettese: ripartiranno, ma intanto hanno giocato 75’ ciascuno nelle prime due amichevoli stagionali, o i vari Leone, Russo e, protagonisti con la Primavera scudettata di Bigica fino a ieri, oggi con all’attivo rispettivamente 61’, 57’ e 75’ nelle prime due uscite.