Parla il capitano Pinto carica la Giana | Entusiasmo e fame Qui si lavora bene

(Di lunedì 22 luglio 2024) Seconda settimana di lavoro al via per la. Sabato la prima amichevole contro la Cremonese: 5-0 il finale. Risultato che non preoccupa Andrea Chiappella. Anzi: "Diverse indicazioni positive, al di là del risultato. I ragazzi hanno rispettato le consegne – le parole dell’allenatore – giocando con coraggio. Ci è mancata un po’ di attenzione sulle palle inattive. E voglio più cattiveria sotto porta: potevamo sicuramentere meglio nelle due aree. L’importante è diventare squadra più in fretta possibile". Sul mercato Groppelli è in partenza (Crotone) e in entrata siancora. Numerosi gli addii, su tutti Maguette Fall (Trapani), Mbarick Fall e Minotti (Milan Futuro), Franzoni (Entella) ad esempio. Ma non sono mancati gli innesti come Trombetta (17 reti l’anno scorso col Corticella).