Paola Cortellesi sul prossimo film | ecco le prime novità

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha dichiarato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del suoinsieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda, già co-sceneggiatori di C’è ancora domani. Squadra che vince non si cambia, quindi, per, che oltre al suo secondoda regista ha anche altri progetti in cantiere. In un’intervista a Repubblica,ha detto: “Con i miei complici, Furio Andreotti e Giulia Calenda, scriviamo il nuovo. Non mi chieda di cosa parla, sarà un’altra sorpresa” Furio Andreotti e Giulia Calenda hanno scritto numerosiinterpretati dallanelle vesti di attrice, da Scusate se esisto a Come un gatto in tangenziale, quindi la loro è una collaborazione consolidata da tempo.