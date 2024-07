Ogbonna | Se c’è uno che a Napoli può fare i miracoli quello è Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Angelo, difensore 36enne ex Juve e della Nazionale. Ha giocato per nove stagioni al West Ham, vincendo anche la Conference League l’anno scorso. Il Corriere dello Sport lo ha intervistato.: «Non c’è tutta questa differenza tra Serie A e Premier» Si parla di Bologna e Fiorentina, chiudiamo quindi il capitolo Premier? Vuole tornare in Serie A? Anche l’Arabia è un’opzione, un’esperienza che vorrebbe? «Non mi piace parlare di esperienza. Io vorrei continuare a giocare a calcio, quindi prima c’è l’aspetto sportivo, poi il resto. Se mi arrivasse un’offerta valuterei tutto, non ho preclusioni tra Italia, Europa o altri Paesi». Pensa mai al dopo? «No, io mi sento ancora calciatore. So che ce ne sono alcuni, come De Rossi o Thiago Motta, che già ragionavano sul futuro quando giocavano, ma io non sono così. Fino a che sono nel rettangolo verde penso solo a».