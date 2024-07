Non sto vivendo per strada non sto morendo di fame Per favore smettetela di preoccuparvi va tutto bene | il figlio di Madonna spiega la verità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) “È bello quando sono le nove di sera, hoe mi rendo conto di non avere abbastanza soldi per procurarmi del cibo e andare a rovistare. È divertente essere giovani”: parola di David Banda,18enne di, che così ha risposto a un fan. Il ragazzo è andato a vivere assieme alla sua ragazza, lasciando casa di mamma. Durante una diretta Instagram ripubblicata da People, un fan gli ha chiesto se sia bello vivere da solo e lui ha ribattuto in questo modo. Non è come sembra però, perché poco dopo lo stesso Banda ha precisato: “A tutti gli interessati. Mia mamma mi sostiene molto. L’ha sempre fatto. Sono molto felice nella mia vita non stoperdi. Perdi, va“. Stava scherzando? Faceva del sarcasmo per rispondere a chi si preoccupa per lui? Chissà.