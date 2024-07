Meloni incontra Costa l’obiettivo è ricucire lo strappo dopo i No in Ue

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)il Presidente del Consiglio europeoa Palazzo Chigi.loi “No” in Ue Il Presidente del Consiglio, Giorgia, incontrerà oggi alle ore 10:30, il Presidente del Consiglio europeo, António Luís Santos da, a Palazzo Chigi. Un incontro di fondamentale importanzale recenti elezioni europee. L’incontro di oggi ha un obiettivo chiaro: creare le condizioni per un primo disgelo tra Roma e Bruxellesil voto contrario che, lo scorso giugno, l’Italia ha espresso sullo stesso, nome condiviso da tutti gli altri Paesi membri. Inoltre, l’incontro sarà un’occasione per allontanare il rischio isolamento di un governo che ha votato contro alle tre massime cariche comunitarie.