Mario Di Donato morto per shock anafilattico | San Giovanni in lutto

(Di lunedì 22 luglio 2024) Bologna, 22 luglio 2024 – Grande dolore a Sanin Persiceto per l’improvvisa morte diDi. E’ il ragazzo di 22 anni che ha perso la vita domenica pomeriggio all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Era stato colpito da unosabato sera in via Saati, nei pressi di Porta Garibaldi, a due passi da ‘Il barbiere del quartiere’, negozio dove lavorava come dipendente. "– ricorda Dante Ottani, il negoziante di fianco – era un ragazzo solare. Sempre sorridente, sempre di buon umore. Davvero un ragazzo d’oro. Era un grandissimo lavoratore sempre impegnato”. E intanto qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori, con un bigliettino, davanti al negozio chiuso per, come si legge nel cartello affisso alla vetrina, mentre delle persone si soffermano davanti al negozio chiuso. “Ho i pensieri attanagliati dal tuo sorriso – si legge nel biglietto –.