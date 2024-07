Lukaku-Napoli fumata bianca in arrivo! Il Mattino | Si chiude a 32 milioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilpotrebbe concludere l’affare Romeluoggi, con un accordo che raggiunge i 32di euro. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Romelual, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il. Il centravanti belga è l’obiettivo principale del club partenopeo per sostituire Victor Osimhen, e le trattative sembrano essere giunte alla fase conclusiva. Secondo fonti vicine alla trattativa, è previsto in giornata un incontro chiave tra i dirigenti dele del Chelsea. L’accordo, che sembrava in stallo, potrebbe sbloccarsi grazie all’inserimento di alcuni bonus da parte degli azzurri. Questi incentivi sarebbero legati non solo alle prestazioni individuali dima anche al successo futuro delin competizioni europee, inclusa la Champions League.