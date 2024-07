Lodi tre giovani al lavoro per trasformare la passione per le api in un lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Api come, ma anche possibile fonte di reddito? Igiani accettano la sfida. Ci sono infatti tre aspiranti apicoltori, in via di formazione, grazie al progetto AgriCULTURE SOCIALI 3.0. Il progetto È avviato da Fondazione Comunitaria con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione di Beneficenza - Intesa San Paolo e Fondazione Peppino Vismara. Coinvolge quattro partner: Cooperativa Sociale L’Officina di Codogno, Fondazione Caritasgiana, Movimento Lotta alla Fame nel Mondo e Cooperativa Sociale Il Pellicano di Castiraga Vidardo. I protagonisti Sono due ragazze e un ragazzo. Sognano diquestain un’occasione di reddito integrativo.