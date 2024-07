LeBron James trascinatore | il Team USA batte la Germania 92-88 in vista di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo la vittoria col brivido (101-100) sul Sud Sudan, ilUSA di basket92-88 lae si avvicina con più fiducia al torneo olimpico di, in programma dal 27 luglio al 10 agosto, allo stadio Pierre Mauroy di Lille e alla Arena Bercy di. Ad un anno dalla semifinale mondiale che sorrise ai tedeschi (ma della squadra statunitense sono rimasti i soli Anthony Edwards e Tyrese Haliburton), regna ancora l’equilibrio nella cornice della 02 Arena. Curry e compagni cercano subito la fuga e il primo quarto si chiude sul +10 (29-19). Il copione non cambia nel secondo periodo e le due squadre vanno all’intervallo sul +7 per gli americani. Stavolta è il terzo quarto a risultare indigesto agli USA, a differenza di quanto visto contro il Sud Sudan, quando gli uomini di Kerr trovarono un parziale di 37-18.