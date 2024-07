La parabola di Biden Vittorie e tragedie familiari Il suo pragmatismo piaceva all’ala conservatrice dei dem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Joeverrà ricordato come il presidente del sacrificio. Il presidente che parte sempre dalle retrovie per vincere. Un leader contro i pronostici facili, che ,se fosse stato preferito a Hillary Clinton nel 2016 (poco dopo la morte del figlio Beau) forse sarebbe riuscito a evitare l’effetto tsunami di Donald Trump. Addirittura l’ascesa del tycoon a 45° presidente degli Stati Uniti. Adesso verrà ricordato anche come il presidente con la nomination in tasca per il secondo mandato che compie il massimo sacrificio per il bene del partito. La sua lettera di addio alla campagna è un vero testamento politico.si è sempre sentito un outsider nel partito democratico e non ha gradito la messa all’angolo motivata dal peggiorare delle sue condizioni fisiche e dei sondaggi inclementi, soprattutto dopo il disastroso dibattito televisivo.