Koulibaly | Serie A bellissima basti guardare il livello dell’Inter!

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’ex difensore del Napoli, oggi all’Al-Hilal, ha detto la sua sullaA. Non ha dubbi sulraggiunto dall’Inter.– Kalidounon ha dubbi sulla prossimaA: «il, il mercato della Juve, la crescita di Roma e Lazio, le grandi cose fatte da Bologna e Atalanta. E poi, beh, ci sarà il ritorno del Napoli: sarà un grande campionato. Lui sa come riportare il Napoli in alto: quantomeno in Champions e ai primi posti. E poi spero a sognare ancora». ESPERIENZA SODDISFACENTE – Poisi esprime sul calcio arabo: «Sono molto felice dal punto di vista personale e soprattutto sportivo. Mi dicono spesso che potrei giocare in Europa e che il campionato arabo è troppo facile, ma nulla lo è stato.