Joe Biden ancora 182 giorni alla Casa Bianca | il presidente resta in sella ma è indebolito E rischia di affossare la corsa di Kamala Harris

(Di lunedì 22 luglio 2024) Domenica Andrew Bates professava tranquillità. “Non vede l’ora di concludere il suo mandato“, ha detto il portavoce dellapoche ore dopo che il suo capo aveva messo finesuapresidenziale assicurando però di volerre “concentrato tutte le sue energie sui suoi doveri di”. Al momento, quindi, Joein, ma le ombre che hanno dominato fino a domenica la campagna elettorale ora si allungano sulle prossime settimane: riuscirà a completare il suo quarto annoguida degli Stati Uniti? In quali condizioni di salute? A quale prezzo per il Partito democratico, che ora dovrà tentare di portarea una difficile vittoria contro Donald Trump?ha rinunciatorielezione solo dopo aver negato per mesi le evidenti difficoltà fisiche e cognitive poi emerse con chiarezza durante il dibattito del 27 giugno.