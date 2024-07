Il fico d’India e il Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) La pianta più rappresentativa, e rappresentata, del Sud, in particolare della Sicilia, quella per cui varrebbe forse per una volta spendere il famigerato aggettivo “iconica”, è in realtà alloctona e, prima che arrivasse dalle lontane Americhe, se ne sarebbe cercato invano traccia nel paesaggio. No, non è il pomodoro, bensì il. “India” perché, com’è noto, non si capì subito che era stato scoperto un nuovo continente e tutto quello che si trovava in quella terra, abitanti compresi, era “indiano”. In realtà il Paese originario dell’Opuntia ficus-indica, della famiglia delle cactacee, è il Messico, che infatti lo esibisce nel suo stemma. Da lì si diffuse in tutto il Centro America fin dai tempi dei Maya, degli Aztechi e degli Incas, che la consideravano una pianta sacra.