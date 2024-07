Il caso Osimhen | trattativa col Psg in stallo può restare a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLache potrebbe portare Victor, attaccante del, al Psg sembra essersi raffreddata nelle ultime ore. Loic Tanzi, giornalista dell’Equipe e di RMC Sport, ha riportato che l’affare non è ancora concluso ma ha subito un rallentamento significativo. La causa principale di questoè la mancanza di sviluppi nelle situazioni di Gonzalo Ramos e Kolo Muani, che non sono vicini alla partenza., dal canto suo, avrebbe parlato in privato della possibilità di rimanere al. Tuttavia, questa decisione dovrà essere discussa con Antonio Conte, l’allenatore, per valutare le prospettive future sia per il giocatore che per la squadra. La situazione è in continua evoluzione e gli scenari possono cambiare rapidamente.