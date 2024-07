Highlights e gol Inter-Pergolettese 2-1 amichevole 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Glie i gol di2-1,giocata lunedì 22 luglio al BPER Training Center. Seconda uscita stagionale per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Dopo il test con il Lugano, i campioni d’Italia accolgono ad Appiano Gentile la squadra di Crema, che milita nel campionato di Serie C. Taremi segna poco dopo la mezz’ora, Salcedo trova il raddoppio nel finale ma nel recupero c’è anche tempo per la rete di Capoferri a finalizzare un perfetto schema su punizione.e gol2-1,) SportFace.