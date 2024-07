Fuga da Parigi dopo l' Europeo offerta monstre a Donnarumma | dove va quanto incassa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il super colpo dell'estate per il Manchester City? Ha il nome di Gianluigi. L'ex portiere del Milan, dal 2021 al Psg, è il prescelto di Pep Guardiola per ricoprire la porta della squadra campione d'Europa 2023. Così ha riportato nell'edizione di oggi, lunedì 22 giugno, il Daily Express. Secondo il tabloid, l'allenatore catalano avrebbe infatti individuato nel portiere del Psg e dell'Italia il successore di Ederson, possibile partente con destinazione Arabia Saudita. Una destinazione, quella inglese, che non dispiace certo a Gigio, che asta bene e in questi mesi è in discussione per il rinnovo di contratto che scade nel 2026. Le parti però non sono arrivati a una conclusione positiva dell'affare e per questo il City potrebbe intromettersi con un'azione di disturbo che possa portare il portiere a spingere per la destinazione inglese.