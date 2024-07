Fotovoltaico a marzo +27% di impianti in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il settorecontinua la sua crescita in tutta. Nell'ottava edizione del Barometro deldi Elmec Solar emergono risultati che superano le aspettative. A2024 sono oltre 1 milione e mezzo, più precisamente 1.684.316, gliinstallati in tutto il Paese, 360.198 in più dell'anno scorso, pari a un incremento del 27%. Le città sul podio per il maggior numero diinstallati si confermano essere Roma, Brescia e Padova, ma non solo. L'incremento di nuovia Roma è stato di +15.435, quintuplicando (+485%) il risultato dell'anno precedente; lo stesso vale per Brescia (12552, +325% sul 2023) e Padova (11363, +365% sul 2023), che hanno quadruplicato gliinstallati l'anno precedente.