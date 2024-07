En-Nesyri al Fenerbahçe a Mourinho riesce lo scippo alla Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) En-alfinec’è riuscito a scippare il giocatore, sua ex squadra. È l’ultimo, in ordine di tempo, “dispettuccio” che l’allenatore portoghese riserva al suo vecchio club con cui i rapporti, dopo l’esonero, non sono certo idilliaci. Lo Special One non è uno che dimentica facilmente. En-alL’ex Siviglia si trasferisce quindi in Turchia dopo il lungo corteggiamento della. Lo riportano Sky e Gianluca Di Marzio. “Youssef En-ha detto sì all’offerta del: nonostante il pressing della, durato qualche giorno, l’attaccante marocchinofine ha ceduto. L’ataccante di proprietà del Siviglia, ha dato l’ok definitivo al Fenerbahce dopo giorni di trattative che hanno coinvolto anche la. L’attaccante marocchino sarà a Istanbul lunedì 22 luglio, per le visite mediche.